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Путин по телефону поздравил с днем рождения президента Южной Осетии

Алексей Курильченко
11:19 06.02.2022
Также лидеры обсудили развитие двусторонних отношений.
Путин по телефону поздравил с днем рождения президента Южной Осетии
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Российский лидер поздравил своего коллегу с днем рождения и обсудил с ним вопросы дальнейшего развития отношений государств.

«Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

В прошлом году Путин одобрил подписание соглашения о введении двойного гражданства между РФ и Южной Осетией. Согласно документу, Министерству иностранных дел РФ предстоит обеспечить подписание соглашения от имени России. В соответствии с его условиями граждане двух стран будут вправе приобретать другое гражданство без отказа от основного.

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