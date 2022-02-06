Путин по телефону поздравил с днем рождения президента Южной Осетии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Российский лидер поздравил своего коллегу с днем рождения и обсудил с ним вопросы дальнейшего развития отношений государств.

«Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

В прошлом году Путин одобрил подписание соглашения о введении двойного гражданства между РФ и Южной Осетией. Согласно документу, Министерству иностранных дел РФ предстоит обеспечить подписание соглашения от имени России. В соответствии с его условиями граждане двух стран будут вправе приобретать другое гражданство без отказа от основного.