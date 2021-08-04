Путин одобрил двойное гражданство между Россией и Южной Осетией
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о введении двойного гражданства между РФ и Южной Осетией.
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Путин одобрил двойное гражданство между Россией и Южной Осетией
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о введении двойного гражданства между РФ и Южной Осетией.
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