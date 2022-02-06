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Черноморский флот провел учение по обеспечению безопасности судоходства возле Крыма

10:37 06.02.2022
В учении приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье Крымского полуострова.
Черноморский флот провел учение по обеспечению безопасности судоходства возле Крыма
© Фото: Василий Батанов, РИА Новости
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В Крымской военно-морской базе Черноморского флота России проведено учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в акватории Черного моря. В учении приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье Крымского полуострова.

По замыслу учения, боевые расчеты постов в нормативные сроки осуществили установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, обеспечили точность, своевременность выдачи данных о надводной обстановке и навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море.

В учении были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота, которые подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению.

Ранее военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов  Черноморского флота поучаствовали в совместном тактико-специальном учении с артиллерийскими расчетами соединений и воинских частей армейского корпуса Южного военного округа, дислоцированными в Крыму. Расчеты боевых машин систем залпового огня, гаубичной артиллерии и минометных подразделений во время учения отработали подготовку к стрельбе и смену огневых позиций в условиях применения условным противником авиации и диверсионно-разведывательных групп.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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