Подразделения БПЛА Черноморского флота провели совместное учение с артиллеристами ЮВО

Военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Черноморского флота поучаствовали в совместном тактико-специальном учении с артиллерийскими расчетами соединений и воинских частей армейского корпуса Южного военного округа, дислоцированными в Крыму. Расчеты боевых машин систем залпового огня, гаубичной артиллерии и минометных подразделений во время учения отработали подготовку к стрельбе и смену огневых позиций в условиях применения условным противником авиации и диверсионно-разведывательных групп.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев, операторы БПЛА осуществляли корректировку огня и обнаружение целейс постов наблюдения и разведки. Кроме того, артиллеристы выполнили учебные боевые задачи по обороне морского побережья с выполнением боевых стрельб по мишенным позициям. В общей сложности в учении приняли участие порядка 20 расчетов артиллерии ЮВО и беспилотных летательных аппаратов Черноморского флота.

Ранее, в январе, в Южном военном округе прошла масштабная проверка боевой готовности. В учениях были задействованы свыше 6 000 военнослужащих. Проверка боеготовности войск проводилась в условиях, максимально приближенных к боевым.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Юрий Хведчин.