Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз

Внучка королевы Елизаветы II британская принцесса Беатриса родила девочку. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте британской королевской семьи. Беатриса Йоркская родила дочь в субботу, 18 сентября, в 23.42 в больнице Лондона. Вес ребенка составил 2,77 килограмма.

Ее королевское высочество принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли-Моцци с восторгом объявляют о рождении их дочери... Пара с нетерпением ждет возможности познакомить их дочь с ее старшим братом Кристофером Вульфом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 33-летняя принцесса и ребенок чувствуют себя хорошо.

«Всем бабушкам и дедушкам новорожденной, а также прабабушкам и прадедушкам рассказала, и они в восторге от этой новости», - добавили в сообщении.

Малышка стала 11-й в линии наследования престола. Ее мать, принцесса Беатриса, занимает девятое место в линии наследования британского трона.

Летом прошлого года состоялась свадьба принцессы Беатрис и итальянского графа Мапелли-Моцци. Церемония была скромной, которая прошла в часовне возле Виндзорского замка, была тайной: на ней присутствовали лишь королева Елизавета II, ее муж принц Филипп и другие близкие родственники жениха и невесты.