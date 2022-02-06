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Умер пятилетний мальчик, который провел несколько дней в глубоком колодце в Марокко

Алиса Кононенко
00:31 06.02.2022
Сообщается, что спасательная операция длилась четыре дня.
Умер пятилетний мальчик, который провел несколько дней в глубоком колодце в Марокко
© Фото: @IssameToualabi Twitter
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Арабские СМИ сообщили о гибели пятилетнего ребенка, которого перед этим спасатели извлекли из колодца глубиной около 32 метров на севере Марокко, где мальчик находился со 2 февраля.

«Марокко официально подтверждает смерть мальчика Райана», - сообщается в Twitter саудовского телеканала «Аль-Арабия».  

Как сообщает РИА Новости, семье погибшего ребенка уже выразил соболезнования король Марокко Мохаммед VI.

«Его величество король Мохаммед VI позвонил родителям скончавшегося мальчика Райяна, упавшего в колодец, и выразил им соболезнования», - говорится в сообщении канцелярии.

Монарх также сообщил, что пристально следил за развитием ситуации и отдал указы всем ответственным органам королевства принять меры по спасению ребенка.

Ранее издание Hespress сообщило о завершении четырехдневной спасательной операции. Чтобы подобраться к мальчику спасателям пришлось выкопать еще один параллельный колодцу тоннель и в итоге его удалось вытащить. 

Напомним, 2 февраля пятилетний мальчик по имени Райан упал в глубокий 32-метровый сухой колодец. Во время инцидента рядом находился отец ребенка, который сразу же вызвал спасателей, однако из-за особенностей почвы спасателям пришлось копать тоннель на глубину колодца.   

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