Пятилетний мальчик в Марокко провалился в глубокий колодец и выживает в нем 4 день

На севере Марокко пятилетний мальчик упал в глубокий 32-метровый сухой колодец. Инцидент произошел 2 февраля, когда отец мальчика чинил колодец диаметром 45 сантиметров. Как только ребенок провалился, мужчина сразу вызвал спасателей.

Об этом сообщает телекомпания Al Jazeera. Уточняется, что спасательная операция по поиску ребенка продолжается все эти дни. По данным прессы, мальчик остался живым, но получил травму головы, с вершины колодца ему удалось спустить еду и воду. По словам руководителя спасательной бригады Абдельхаби Темрани, из-за особенностей почвы спасателям пришлось копать тоннель на глубину колодца.

Ранее ребенок провалился в канализационный колодец в Башкортостане во время прогулки. По факту произошедшего Следственным управлением Следственного комитета России по Башкортостану была организована проверка.