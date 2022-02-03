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Синоптик спрогнозировала «передышку между снегопадами» в выходные в Москве

Елизавета Потейчук
16:49 03.02.2022
По словам Татьяны Поздняковой, в выходные в столичном регионе температура воздуха будет соответствовать климатической норме.
Синоптик спрогнозировала «передышку между снегопадами» в выходные в Москве
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила о том, какая погода будет в столице в ближайшие дни. По ее словам, в выходные в Москве сложатся комфортные для прогулок условия. Пройдет небольшой снег и в меру подморозит.

«В ночь на субботу и воскресенье минимальная температура в Москве будет порядка минус 10-12 градусов. Дневная температура - минус 6-8 градусов. То есть температура воздуха будет соответствовать климатической норме», - рассказала метеоролог в беседе с RT.

Также, по словам Поздняковой, отсутствие ветра придаст погоде еще больший комфорт. Специалист добавила, что следующая неделя будет более снежной, поэтому предстоящие выходные станут «своеобразной передышкой между снегопадами».

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Локощенко рассказал, что пока еще рано определять сроки наступления весны, поскольку надежный прогноз возможен на срок до двух-трех недель. Также специалист опроверг примету Запада, что по поведению сурков в день на 2 февраля можно говорить о близости наступления весны.

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