В стране и мире Коронавирус В Роспотребнадзоре рассказали, когда ждать пик заболеваемости COVID-19 Марина Крижановская Сообщается, что штамм коронавируса «омикрон» станет доминирующим во многих регионах России. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: По предварительным данным Роспотребнадзора, пик заболеваемости COVID-19 ожидается к середине февраля. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная. Представитель ведомства заявила, что штамм коронавируса «омикрон» станет доминирующим во многих регионах России. «В ближайшие 2-3 недели, вполне вероятно, "омикрон" станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов РФ. И к середине февраля, а, возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось. На пике показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими», - привела предварительные прогнозы профессор Пшеничная РИА Новости. Она предположила, что такой резкий подъем заболеваемости может сопровождаться и таким же резким снижением пика, как и в других странах. Ранее профессор Михаил Щелканов, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, делился мнением, что наблюдаемый в настоящее время пик заболеваемости коронавирусом вероятно пойдет на спад к концу февраля - началу марта. Он рассказал, что это «так называемый "зимний" эпидемический рост заболеваемости ОРЗ, но в эпоху коронавируса - это, в первую очередь, COVID-19». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика