Ученый сообщил о спаде COVID-19 к концу февраля - началу марта

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов поделился мнением, что наблюдаемый в настоящее время пик заболеваемости коронавирусом вероятно пойдет на спад к концу февраля - началу марта.

«Это так называемый "зимний" эпидемический рост заболеваемости ОРЗ, но в эпоху коронавируса - это, в первую очередь, COVID-19, хотя если внимательно посмотреть, то там присутствует и грипп А, и аденовирус, и другие возбудители ОРЗ. Соответственно, можно сказать, когда этот пик пойдет на спад. За все регионы с точностью до недели сказать нельзя, но в целом нужно готовиться к тому, что к концу февраля - началу марта мы будем потихоньку выходить из этого пика», - рассказал в интервью РИА Новости ученый Щелканов.

По мнению Щелканова, очередной пик заболеваемости настанет в марте-апреле, потом - в начале сентября.

«После того, как спадет зимний пик, будет еще небольшой пик в марте-апреле, который будет по-разному выражен в разных климатических зонах. В каких-то регионах он будет не выражен совсем, где-то будет более выражен, но небольшой будет, а где-то сольется с основным "зимним" пиком. Потом к лету мы будем иметь локальный минимум», - подчеркнул ученый.

Он призывает не нумеровать волны заболеваемости, но характеризовать их, например, по сезонности протекания. Михаил Щелканов сообщил, что во время январских каникул наблюдается некий минимум по заболеваемости по причине низкой посещаемости «диагностических учреждений» гражданами в это период.

«Я резкий противник нумерации волн заболеваемости, хотя бы потому, что в разных странах и даже в разных регионах таких крупных стран, как Россия, может быть разное количество пиков. Лучше называть пики исходя из их генеза. Например, сейчас - так называемый "зимний" пик. Мы знаем, что все ОРЗ начинают "расти" в зависимости от широты в сентябре - октябре. Затем во время январских праздников наступает некий локальный минимум. Он связан не столько с динамикой распространения возбудителя, в том числе коронавируса, сколько с тем, что в этот период население не желает тратить выходные дни на посещение диагностических учреждений, не считая самых тяжелых случаев», - сообщил представитель Роспотребнадзора.

Ранее профессор Михаил Щелканов заявил о вероятном продлении пандемии COVID-19 еще на три года, до 2024 года. Однако он отметил, что ключевым фактором будет уровень «нашего коллективного иммунитета, поспевающим за вариабельностью вируса».