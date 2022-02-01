Десятки рыбаков были отрезаны от берега на Сахалине

На острове Сахалине десятки рыбаков оказались отрезанными от берега. Треснул лед и любители зимней рыбалки были вынуждены прыгать через образовавшуюся трещину. В Сети было опубликовано видео этого происшествия.

Однако, двое человек не успели перепрыгнуть и были вынуждены добираться до суши вплавь. Правда, плыть им пришлось на этой же льдине. Через несколько минут все рыбаки воссоединились на берегу.

«Нормально! Бывалый парень!», - кричит один из участников зимней ловли рыбы.

Ранее в понедельник в Приморье открылся фестиваль по подледному лову рыбы «Народная рыбалка». Множество жителей Приморья собрались на народном фестивале зимней рыбалки, проходящем в регионе уже третий год подряд.