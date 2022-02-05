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«Авось прилипнет»: посол Антонов оценил стремление США скомпрометировать РФ

Алиса Кононенко
04:26 05.02.2022
Также дипломат осудил власти США за поддержку националистической группировки в Киеве.
«Авось прилипнет»: посол Антонов оценил стремление США скомпрометировать РФ
© Фото: Russian Embassy in the USA via Globallookpress.com
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Отвечая на вопрос журналиста Newsweek об отношении к данным разведки  США о предполагаемом намерении Москвы провести так называемые «операции под чужим флагом», посол России  в США Анатолий Антонов заявил, что у РФ нет намерений вторгаться на Украину.

«Складывается ощущение, что американские пиарщики в стремлении скомпрометировать Россию действуют по принципу "бросай как можно больше грязи, авось что-нибудь и прилипнет". Мы знаем цену такому "компромату" американских спецслужб, которые крепко опозорились, вручив в свое время госсекретарю США пробирку с белым порошком для оправдания вторжения в Ирак», - приводятся слова Антонова в Facebook посольства РФ в США.  

Он добавил, что у такой дезинформации со стороны Вашингтона может быть цель замаскировать возможные атаки со стороны украинских военных в Донбассе.

«Призываем США не разыгрывать сцены для легковерных. Сочинения на тему российских операций "под чужим флагом", судя по всему, преследуют цель сконструировать алиби для возможных операций ВСУ против Донбасса», - заявил российский дипломат.

По словам посла, такого рода «утечки разведданных» с голословными обвинениями скорее всего пошли в ход так как несмотря на то, что Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о некой «российской агрессии» против Украины, ничего подобного не происходит.

«Со всей ответственностью хочу заверить читателей Newsweek, что Россия не собирается ни на кого нападать. Нам нужны добрососедские отношения с братским украинским народом», - подчеркнул дипломат.

Также Антонов назвал крайне опасными американские действия по накачке оружием Украины,

«Тем самым США потворствуют националистической группировке в Киеве, которая делает все, чтобы превратить русскоязычное население в гонимое меньшинство в этнократическом государстве», - указал он.

Дипломат напомнил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве пришли к согласию, что основой урегулирования кризиса на юго-востоке Украины являются Минские соглашения.

«Наша общая задача - заставить Киев выполнить свои обязательства, сесть за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР и мирно обо всем договориться», - констатировал Анатолий Антонов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти перестали использовать характеристику «неминуемое» при упоминании якобы возможного «вторжения» России на территорию Украины.   

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