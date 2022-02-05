Товарищеский матч между сборными России и Латвии по хоккею не состоится

Товарищеский матч между сборными России и Латвии по хоккею, который должен был состояться 5 февраля в Пекине, отменен.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФХР, вместо соревнования сборная России проведет тренировку.

Сообщается, что ранее по прилету в латвийской команде выявили 7 зараженных коронавирусом.

Напомним, в Континентальной хоккейной лиге предложили не завершать проведение регулярного чемпионата из-за риска заражений CОVID-19.