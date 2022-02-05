Товарищеский матч между сборными России и Латвии по хоккею не состоится
Сообщается, что среди латвийской команды выявлено семь заболевших COVID-19.
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Товарищеский матч между сборными России и Латвии по хоккею, который должен был состояться 5 февраля в Пекине, отменен.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФХР, вместо соревнования сборная России проведет тренировку.
Сообщается, что ранее по прилету в латвийской команде выявили 7 зараженных коронавирусом.
Напомним, в Континентальной хоккейной лиге предложили не завершать проведение регулярного чемпионата из-за риска заражений CОVID-19.