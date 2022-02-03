Псаки заявила, что США больше не называют «вторжение» на Украину неминуемым

Американские власти перестали использовать характеристику «неминуемое» при упоминании якобы возможного «вторжения» России на территорию Украины. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, такое выражение создавало ложное впечатление о том, что США наверняка известны планы президента РФ Владимира Путина.

«Оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать», - передает высказывание Псаки на брифинге РИА Новости.

Как отметила пресс-секретарь, Соединенные Штаты допускают, что такого рода «вторжение» может произойти в любой момент. Тем не менее, подчеркнула представитель Белого дома, американской стороне не известно, было ли Москвой принято соответствующее решение.

Ранее в украинском МИД заявили, что страна столкнулась с негативными экономическими последствиями из-за вспыхнувшего в западной прессе ажиотажа вокруг «эскалации ситуации» на Украине. Было отмечено, что в связи с происходящим в обществе распространяется ослабляющая его паника.