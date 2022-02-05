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Антонов: РФ и США провели консультации в Вене 3 февраля

Анна Берестовая
23:56 05.02.2022
Посол РФ в США рассказал о российско-американских консультациях в Вене 3 февраля.
Антонов: РФ и США провели консультации в Вене 3 февраля
© Фото: Минобороны России
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В четверг, 3 февраля, в Вене состоялась встреча представителей Соединенных Штатов и России. В ходе нее стороны провели консультации по актуальным «раздражителям».

Об этом событии сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат добавил, что Российская Федерации получила отказ в ответ на свои требования.

«К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ», - отметил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее российский посол в США заявил, что Москва ожидает введения новых санкций со стороны американских властей. По словам Антонова, в настоящее время сложно сказать, какими будут потенциальные ограничения.

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