Антонов: РФ и США провели консультации в Вене 3 февраля

В четверг, 3 февраля, в Вене состоялась встреча представителей Соединенных Штатов и России. В ходе нее стороны провели консультации по актуальным «раздражителям».

Об этом событии сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат добавил, что Российская Федерации получила отказ в ответ на свои требования.

«К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ», - отметил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее российский посол в США заявил, что Москва ожидает введения новых санкций со стороны американских властей. По словам Антонова, в настоящее время сложно сказать, какими будут потенциальные ограничения.