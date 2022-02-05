Антонов: РФ и США провели консультации в Вене 3 февраля
Посол РФ в США рассказал о российско-американских консультациях в Вене 3 февраля.
© Фото: Минобороны России
В четверг, 3 февраля, в Вене состоялась встреча представителей Соединенных Штатов и России. В ходе нее стороны провели консультации по актуальным «раздражителям».
Об этом событии сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат добавил, что Российская Федерации получила отказ в ответ на свои требования.
«К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ», - отметил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Ранее российский посол в США заявил, что Москва ожидает введения новых санкций со стороны американских властей. По словам Антонова, в настоящее время сложно сказать, какими будут потенциальные ограничения.