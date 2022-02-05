Захарова высказалась о журналистах DW, которые будут сопровождать Шольца в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии каких-либо проблем в том, чтобы журналисты Deutsche Welle осуществляли сопровождение канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе визита в Москву.

«Конечно, какие проблемы», - ответила Захарова эфире YouTube-канала «Соловьев Live» на вопрос ведущего.

Ранее издание Tagesspiegel сообщило, что управление прессы и информации федерального правительства отказало представителям медиакомпании DW в сопровождении канцлера ФРГ Олафа Шольца во время визита в Москву.

Позднее эту информацию опроверг представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявив, что журналисты будут осуществлять сопровождение канцлера.