Захарова высказалась о журналистах DW, которые будут сопровождать Шольца в Москве
Ранее газета Tagesspiegel сообщила, что управление прессы и информации федерального правительства отказало DW в сопровождении канцлера ФРГ Олафа Шольца во время визита в Москву.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии каких-либо проблем в том, чтобы журналисты Deutsche Welle осуществляли сопровождение канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе визита в Москву.
«Конечно, какие проблемы», - ответила Захарова эфире YouTube-канала «Соловьев Live» на вопрос ведущего.
Ранее издание Tagesspiegel сообщило, что управление прессы и информации федерального правительства отказало представителям медиакомпании DW в сопровождении канцлера ФРГ Олафа Шольца во время визита в Москву.
Позднее эту информацию опроверг представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявив, что журналисты будут осуществлять сопровождение канцлера.