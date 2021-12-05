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Захарова заявила о фашистском «следе» в статье Bild о «вторжении» России на Украину

Иван Линдеманн
13:37 05.12.2021
Как сказала официальный представитель МИД России, статья представляет собой ничто иное, как «пропаганду, замешанную на идеологии».
Захарова заявила о фашистском «следе» в статье Bild о «вторжении» России на Украину
© Фото: Пресс-служба МИД РФ
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Газета Bild, судя по всему, перед тем, как выдать статью «План вторжения Путина на Украину», покопалась в немецких архивах. С таким утверждением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Львов на карте обозначен как «Лемберг». Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался еще австро-венгерский топоним «Лемберг». Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее немецкая газета со ссылкой на источники опубликовала карту якобы готовящегося нападения России на Украину. В последнее время эта тема активно всплывает на Западе. Москва неоднократно опровергала планы по вторжению.

Как сказала Захарова, статья Bild представляет собой ничто иное, как «пропаганду, замешанную на идеологии». Также она обратила внимание, что новая карта похожа на ту, что не так давно «в увязке с мнимым вторжением России на Украину» публиковала газета The Washington Post.

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