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Путин заявил Макрону, что в ответах США и НАТО не учтены принципиальные озабоченности РФ

Анна Назайкина
16:22 28.01.2022
Главы двух стран в ходе телефонного разговора обсудили вопрос о предоставлении Москве долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности.
Путин заявил Макрону, что в ответах США и НАТО не учтены принципиальные озабоченности РФ
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на российские предложения по гарантиям безопасности не учитываются принципиальные озабоченности Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО», - говорится в сообщении.

Также в Кремле добавили, что главы двух стран в ходе беседы по телефону обсудили вопрос о предоставлении Москве долгосрочных, закрепленных на бумаге гарантий безопасности.

Ранее, 26 января, российский МИД получил от посла США в Москве Джона Салливана письменный ответ американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности. Замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко принял дипломата в столице по его просьбе.

Впоследствии представитель Североатлантического альянса передал ответ на предложения по безопасности послу РФ в Брюсселе. В частности, НАТО предложило России возобновить работу представительств. Кроме того, альянс выступил с предложением установить прямую линию связи, обсудить разоружение, размещение ракет, контроль над вооружениями.

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