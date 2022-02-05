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Сирийский военный получил ранения после снайперского обстрела боевиков в Алеппо

22:08 05.02.2022
Кроме того, в Алеппо подразделения российской военной полиции провели патрулирование.
Сирийский военный получил ранения после снайперского обстрела боевиков в Алеппо
© Фото: Handout ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В Сирии в провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, совершенного боевиками из района Бариша по позициям правительственных сил в район населенного пункта Сафсафа, получил ранения один военнослужащий САР. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

По-прежнему продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». В Алеппо подразделения российской военной полиции провели патрулирование по маршрутам Аджами - Каракозак и обратно, Аджами - Бозгекли и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Телль-Тамер - Эль-Тервазия и обратно; в провинции Ракка по маршруту Айн-Иса - Эль-Тервазия и обратно; в провинции Хасеке по маршруту Камишлия - Айн-Дивар и обратно.

Ранее стало известно, что в Дамаске и Деръа в Сирии около 4 тысяч человек урегулировали статус с 27 января. При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон с 27 января этого года в Деръа урегулирован статус 1 770 человек, в том числе 168 ранее состоявших в рядах вооруженной оппозиции и 563 уклонистов от военной службы.

Материал подготовили Юрий Хведчин и Елизавета Потейчук.

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