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ЦПВС: в Дамаске и Деръа в Сирии около 4 тысяч человек урегулировали статус с 27 января

23:06 04.02.2022
Кроме того, подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Алеппо.
ЦПВС: в Дамаске и Деръа в Сирии около 4 тысяч человек урегулировали статус с 27 января
© Фото: Минобороны России
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В сирийской провинции Деръа комиссия по урегулированию статуса граждан, проживающих на территории районов, которые ранее находились под контролем незаконных вооруженных формирований, продолжает свою работу. При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон с 27 января этого года урегулирован статус 1 770 человек, в том числе 168 ранее состоявших в рядах вооруженной оппозиции и 563 уклонистов от военной службы.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев. Также в городах Закия и Кисуа провинции Дамаск за этот же период 2091 человек урегулировал свой статус, включая 384 за минувшие сутки.

Помимо этого продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами - Каракозак и обратно, Аджами - Бозгекли и обратно.

Материал подготовили Юрий Хведчин и Елизавета Потейчук.

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