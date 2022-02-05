Лукашенко заявил о невозможности войны Украины с Белоруссией

Украина никогда не будет воевать с Белоруссией. Но если все же война начнется, то она продлится три-четыре дня. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава государства также подчеркнул бесперспективность войны Украины с Белоруссией, и «прежде всего, с Россией».

«Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку и покажем», - заявил Лукашенко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии создавать новые учебно-боевые центры с РФ. Глава республики также указал на необходимость укрепления границы Белоруссии с Украиной.