Лукашенко заявил о готовности Белоруссии создавать новые учебно-боевые центры с РФ

Белоруссия готова создавать новые учебно-боевые центры с Россией для освоения новейших образцов вооружений, включая системы ПВО. Об этом сообщил сегодня белорусский президент Александр Лукашенко во время переговоров с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу. Также на встрече присутствовал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Мы готовы создавать еще центры для того, чтобы освоить и системы противовоздушной обороны, и новейшие образцы вооружений, которые сегодня создаются на территории России», - сказал он.

На встрече было отмечено, что три таких центра имеются. Два из них находятся в России и один в Белоруссии. Глава республики также указал на необходимость укрепления границы Белоруссии с Украиной.

Также президент Белоруссии заявил о намерении закупить у РФ почти всю технику, участвующую в учениях «Союзная решимость - 2022».

На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе, который продлится до 9 февраля, будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории страны. На втором этапе, с 10 по 20 февраля, пройдут учения «Союзная решимость - 2022».

Военным двух стран предстоит разыграть сценарий совместной оборонительной операции. По условиям учений, Союзное государство подвергнется внешней агрессии. Военнослужащие отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму, отточат навыки по усилению госграницы, перекроют каналы «доставки оружия», найдут и обезвредят условных диверсантов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов