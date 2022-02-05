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Экс-депутата Шингаркина избили в Москве

Алексей Курильченко
18:51 05.02.2022
Пострадавший отметил, что совершившие нападение долго следили за ним.
© Видео: instagram, mshingarkin © Фото: instagram, mshingarkin
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В центре Москвы неизвестные избили бывшего депутата Госдумы РФ от партии ЛДПР Максима Шингаркина. Нападение произошло во время съемки ролика. Мужчина уже заявил о произошедшем в полицию.

«Не успели мы сегодня записать нашу очередную порцию работы за прошедшую неделю, как на меня около места, где мы работали, было совершено нападение. В настоящее время мы уже проходим обследование, фиксируем побои, полиция разыскивает преступников... Не беспокойтесь, все нормально, мы реально этого ожидали», - рассказал Шингаркин в своем Instagram.

По словам бывшего депутата, люди, совершившие нападение, следили за ним. Шингаркин хотел отправить из-за этого заявление в правоохранительные органы, но не успел этого сделать.

В 2019 году на депутата Госдумы Виталия Милонова напали в Санкт-Петербурге. По его словам, причиной конфликта стали действия сотрудников службы эвакуации автотранспорта. Депутат решил заступиться за друга, автомобиль которого собирались увезти на штрафстоянку. В результате инцидента Милонов получил несколько синяков.

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