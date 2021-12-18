В стране и мире В Башкирии столкнулись сразу четыре грузовика: кадры с места Роман Захаров В настоящий момент движение по участку магистрали в районе, где случилась авария, полностью остановлено. © Фото: Дорожный Патруль, VK Читайте нас на: На федеральной трассе Самара - Уфа - Челябинск произошло ДТП с участие четырех грузовых автомобилей. Об этом информирует региональное управление ГИБДД. Авария случилась в Иглинском районе Башкирии. В настоящий момент движение по участку магистрали в этом районе полностью остановлено. © На дорогах Башкортостана, VK Согласно предварительной информации, среди водителей и пассажиров транспортных средств никто не пострадал. Днем ранее на автодороге Уфа - Оренбург на отрезке от остановки общественного транспорта «Кафе "Отдых"» до «Металлобазы» было зарегистрировано сразу три аварии, в которых столкнулись порядка 15 транспортных средств. Кадры с мест инцидентов вскоре появились в Сети. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика