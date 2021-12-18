В Башкирии столкнулись сразу четыре грузовика: кадры с места
В настоящий момент движение по участку магистрали в районе, где случилась авария, полностью остановлено.
© Фото: Дорожный Патруль, VK
На федеральной трассе Самара - Уфа - Челябинск произошло ДТП с участие четырех грузовых автомобилей. Об этом информирует региональное управление ГИБДД.
Авария случилась в Иглинском районе Башкирии. В настоящий момент движение по участку магистрали в этом районе полностью остановлено.
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