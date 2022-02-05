В ООН отреагировали на ошибочную статью Bloomberg о готовящемся «вторжении РФ на Украину»

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал ошибочную публикацию агентства Bloomberg о якобы готовящемся «вторжении России на Украину». По его словам, в свете ситуации вокруг Украины всем сторонам следует воздержаться от риторики и действий, которые могут спровоцировать обострение обстановки.

«Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации», - заявил Хак в беседе с РИА Новости.

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе со «Звездой» назвал истерией ошибочный материал Bloomberg. По его словам, западные СМИ «уже сходят с ума, накачивая друг друга».