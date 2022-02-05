Криворучко поздравил силы ВКС с запуском ракеты «Союз-2.1а»
Заместитель министра обороны Алексей Криворучко поздравил силы ВКС с успешным запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк. Представитель оборонного ведомства лично прибыл к месту пуска ракеты.
«Расчет отработал слажено, замечаний нет. Поздравляю, спасибо», - сказал Криворучко.
В субботу, 5 февраля, с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов