Криворучко поздравил силы ВКС с запуском ракеты «Союз-2.1а»

В субботу, 5 февраля, с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

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/news/next/?referer=/news/202225185-prVSK.html&date=2022-02-05 18:05:01

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