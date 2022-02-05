Спорт КХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат по хоккею Алексей Курильченко Решение принято из-за риска заражения игроков коронавирусом. © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости Читайте нас на: Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение досрочно завершить регулярный чемпионат. Решение принято из-за риска заражения игроков коронавирусом. Лига уделит внимание подготовке игр плей-офф. «Причин у этого несколько, в том числе и продолжающаяся пандемия, существует риск заражения игроков в оставшихся матчах регулярного чемпионата, так как предстояло бы совершить перелеты в разные города. Поэтому Лига решила сосредоточиться на проведении розыгрыша Кубка Гагарина по оптимальной структуре, когда на каждом этапе матчи проходят через день, а в день проходит не более четырех матчей (по два в каждой конференции)», - говорится в сообщении на сайте КХЛ. Игры плей-офф начнутся первого марта. Без доигрывания «регулярки», посчитали там, удастся избежать заражений CОVID-19. Как указали в организации, большое количество игроков КХЛ представляют свои страны на Олимпийских играх -2022, что делает продолжение внутреннего чемпионата невозможным. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика