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КХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат по хоккею

Алексей Курильченко
17:59 05.02.2022
Решение принято из-за риска заражения игроков коронавирусом.
КХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат по хоккею
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение досрочно завершить регулярный чемпионат. Решение принято из-за риска заражения игроков коронавирусом. Лига уделит внимание подготовке игр плей-офф.

«Причин у этого несколько, в том числе и продолжающаяся пандемия, существует риск заражения игроков в оставшихся матчах регулярного чемпионата, так как предстояло бы совершить перелеты в разные города. Поэтому Лига решила сосредоточиться на проведении розыгрыша Кубка Гагарина по оптимальной структуре, когда на каждом этапе матчи проходят через день, а в день проходит не более четырех матчей (по два в каждой конференции)», - говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Игры плей-офф начнутся первого марта.

Без доигрывания «регулярки», посчитали там, удастся избежать заражений CОVID-19. Как указали в организации, большое количество игроков КХЛ представляют свои страны на Олимпийских играх -2022, что делает продолжение внутреннего чемпионата невозможным.

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