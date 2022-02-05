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«Он был профессионалом, это однозначно»: актер Селин о смерти режиссера Виктора Бутурлина

Елизавета Потейчук
17:54 05.02.2022
Сергей Селин назвал фильм «Садовник» одной из лучших работ режиссера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Высшая школа режиссеров и сценаристов Санкт-Петербурга, kinoshkola_spb, ВКонтакте
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Заслуженный артист России Сергей Селин в беседе со «Звездой» рассказал, что работал с режиссером Виктором Бутурлиным, скончавшимся сегодня в возрасте 75 лет, в двух многосерийсных фильмах - «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Актер вспоминает, что за «Улицы разбитых фонарей» он в свое время получил награду за лучшую мужскую роль телевидения Санкт-Петербурга, и этот приз стал первым в его карьере.

«То, что он был профессионалом, - это однозначно. То, что он любил свою профессию, - это однозначно. Любил актеров. Я вспоминаю фильм «Садовник», как признание Олега Борисова, это одна из лучших его работ. Только в последнее время, как мне показалось, у него было мало работ», - говорит Селин.

Звезда «Улиц разбитых фонарей» также упомянул, что Бутурлин преподавал у студентов, вел собственный курс, поэтому «не сидел, сложа руки».

Напомним, что о смерти Виктора Бутурлина сообщила киностудия «Ленфильм». Коллеги, ученики, педагоги Высшей школы режиссеров и сценаристов, где преподавал Бутурлин, запомнили режиссера как энергичного и остроумного друга и талантливого художника. Причина смерти, время и место прощания с широко известным драматургом пока не известны.

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