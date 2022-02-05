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Умер режиссер «Улиц разбитых фонарей» Виктор Бутурлин

Елизавета Потейчук
16:18 05.02.2022
Известный советский и российский кинорежиссер ушел из жизни в возрасте 75 лет.
Умер режиссер «Улиц разбитых фонарей» Виктор Бутурлин
© Фото: Ленфильм
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Заслуженный деятель искусств РФ, сценарист, режиссер Виктор Бутурлин скончался в возрасте 75 лет. Причина смерти, время и место прощания с широко известным драматургом пока не известны.

«Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин - режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с "Ленфильмом”», - говорится в сообщении на сайте киностудии «Ленфильм».

В «Ленфильме» также подчеркнули, что коллеги, ученики, педагоги Высшей школы режиссеров и сценаристов, где преподавал Бутурлин, запомнили режиссера как энергичного и остроумного друга и талантливого художника. Виктор Бутурлин получил широкую популярность благодаря созданию многосерийных детективов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Кроме того, его фильмы «Садовник» и «Торможение в небесах» были неоднократно отмечены призами фестивалей и вниманием зрителей.

Ранее в Центральном доме кинематографистов в Москве прошла церемония прощания с народным артистом РФ, драматургом Виктором Мережко. Народный артист России, режиссер, актер и автор сценариев более 50 кинокартин скончался на 85-м году жизни. Незадолго до смерти артист перенес тяжелое заболевание коронавирусной инфекцией и операцию, после которой у него отнялась нога.

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