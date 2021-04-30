В Уфе ребенок упал в канализационный колодец

Ребенок провалился в канализационный колодец в Башкортостане во время прогулки. Видео инцидента было опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как крышка колодца переворачивается сразу после того, как девочка наступила не нее. К ней сразу бросились ее мать и прохожие, благодаря реакции которых ребенка удалось мгновенно вытащить.

По факту произошедшего Следственным управлением Следственного комитета России по Башкортостану проводится проверка.

«Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему», - уточнили в ведомстве.

В ходе проверки действиям лиц, ответственных за содержание инженерных сетей на данном участке, а также придомовой территории, будет дана правовая оценка.