В Уфе ребенок упал в канализационный колодец
Ребенок провалился в канализационный колодец в Башкортостане во время прогулки. Видео инцидента было опубликовано в Сети.
На кадрах видно, как крышка колодца переворачивается сразу после того, как девочка наступила не нее. К ней сразу бросились ее мать и прохожие, благодаря реакции которых ребенка удалось мгновенно вытащить.
По факту произошедшего Следственным управлением Следственного комитета России по Башкортостану проводится проверка.
«Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему», - уточнили в ведомстве.
В ходе проверки действиям лиц, ответственных за содержание инженерных сетей на данном участке, а также придомовой территории, будет дана правовая оценка.