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Артиллерийская канонада, авиаудары летчиков: как проходит проверка боеготовности в ЮВО

Виталий Никулин
18:16 28.01.2022
Масштабная проверка боевой готовности проходит в Южном военном округе. В учениях задействованы свыше 6 000 военнослужащих.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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По сигналу тревоги подняты все части и соединения Южного военного округа. Колонны армейской техники совершают марши в назначенные районы. По условиям проверки места сборов находятся на максимальном удалении от пунктов дислокации.

До полигонов, где южане будут выполнять различные боевые задачи, сотни километров. На марше вводных тоже хватает: зараженные участки местности, нападения диверсионных групп, инженерная разведка основных маршрутов, по которым двигается техника. Проверка боеготовности войск проводится в условиях, максимально приближенных к боевым.

В море свои задачи решают корабельные группировки Черноморского флота. Каспийская флотилия мероприятия по планам боевой учебы, так называемые К-1, пока проводит в районе базы. Небо округа прикрывают экипажи 4-й армии ВВС и ПВО и зенитные ракетные дивизионы. Морская и оперативно-тактическая авиация утюжит полигоны Крыма, Ростовской и Волгоградской областей.

Подразделения и батальонно-тактические группы рассредоточились по двум десяткам общевойсковых полигонов. Полным ходом идут упражнения по боевой подготовке и полевой выучке. На Кадамовском полигоне работают новейшие Т-72Б3 и БМП-3.

В горах Северного Кавказа, несмотря на снегопад, раскрываются «Тюльпаны». Артиллерия большой мощности уничтожает заглубленные цели. Морпехи-каспийцы уже выдвинулись на полигон «Скорпион». 49-я и 58-я армии выполняют учебно-боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Акация», минометов «Сани», «Мста-Б», станковых гранатометов и РПГ.

Проверка боевой готовности будет проходить неделю. Оценку частям и соединениям чуть позже даст командующий Южным военным округом генерал армии Александр Дворников.​

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо

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