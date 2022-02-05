СМИ: Украина отключится от энергосетей России и Белоруссии на 72 часа

В конце февраля Украина проведет тест работы энергосистем в изолированном режиме, отключившись от сетей России и Белоруссии на 72 часа. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt, отметив, что в начале следующего года страна планирует подключиться к западноевропейской энергосистеме.

«Таким образом, Украина решительно заявляет о своем желании быть связанной с Европейским Союзом. Я очень надеюсь, что интеграция электроэнергетической системы произойдет в этом году», - заявил изданию советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

По данным издания, российский оператор заявил о готовности к сотрудничеству с Украиной по отключению.

В ноябре Белоруссия прекращала поставку электроэнергии на Украину. Белорусская сторона обещала рассмотреть вопрос дальнейших поставок энергии на Украину, однако с учетом технических возможностей. Причины решения о прекращении поставок не сообщались.