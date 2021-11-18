Белоруссия прекратила поставки электроэнергии на Украину

С 18 ноября Белоруссия прекращает поставку электроэнергии на Украину. Об этом сообщили в Министерстве энергетики республики.

«Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», - цитирует «Интерфакс» заявление ведомства.

В сообщении также отмечается, что белорусская сторона будет рассматривать вопрос дальнейших поставок энергии на Украину, однако с учетом технических возможностей. Причины решения о текущем прекращении поставок в заявлении не указаны.

Ранее в СМИ появилась информация, что ряд участников энергетического рынка Украины получили от компании «Белэнерго» письмо, сообщающее об остановке поставок электроэнергии. Согласно указанной в письме информации, объединенная энергосистема Украины будто бы должна была остаться без поставок электроэнергии на основании рамочных договоров с ноября.