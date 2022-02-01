Эксперт предупредил о магнитной буре из-за вспышки на Солнце М-класса

Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин рассказал «Звезде» о предстоящей магнитной буре. По словам эксперта, она вызвана выбросом солнечной плазмы, которая приближается к Земле.

«В ночь на 30 января была зарегистрирована вспышка М-класса в северной части видимого солнечного диска, которая сопровождалась выбросом плазмы. Этот выброс несется в сторону Земли. По оценкам экспертов, он не является сверхэкстремальным, но имеет приличные скорости. Ожидается, что этот выброс придет 2 февраля и геомагнитная обстановка будет меняться от слабовозмущенной до возмущенной. Вероятны периоды магнитной бури», - рассказал Абунин.

Эксперт отметил, что вероятность влияний этих возмущений на людей невелика. Тем не менее в высоких широтах будет наблюдаться возмущение в ионосфере, которая связана с радиосвязью. Поэтому могут быть перебои работы радиосистем на определенных частотах.

«Есть еще одна красивая составляющая - это полярное сияние. Я уверен, что очень красивые сияния будут зарегистрированы в Мурманской области. Может быть, и до Ленинградской области дойдет. Что касается космической отрасли, то возможны наводки на аппаратуру аппаратов», - отметил Абунин.

Мощнейшая вспышка на Солнце способна вызвать «интернет-апокалипсис» на Земле. С таким предупреждением выступил специалист по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти. С его слов, во время очередного выброса плазмы могут пострадать подводные кабели, которые являются основой Всемирной паутины.