СМИ: в Роскомнадзоре думают над введением санкций против YouTube

По информации прессы, против видеохостинга YouTube могут быть приняты ограничительные меры со стороны Роскомнадзора (РКН). В настоящее время ведомство якобы рассматривает такой вариант как ответную реакцию на случаи систематической блокировки каналов различных российских СМИ.

В отношении американского интернет-ресурса будто бы могут быть приняты экономические меры, предусмотренные Федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории РФ». Среди них присутствуют такие меры, как запрет на поисковую выдачу, размещение рекламы, а также ограничение переводов средств и платежей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сообщение надзорного ведомства. Одним из прецедентов, в ответ на которые будто бы могут последовать ограничительные меры, стала блокировка немецкоязычных проектов RT.

Ранее стало известно, что телеканалу RT DE в Германии было запрещено вещание на немецком языке. Соответствующее решение было принято комиссией по надзору за СМИ в ФРГ.