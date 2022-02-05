В стране и мире Рухнувший на Горьковском шоссе мост подняли кранами: видео Алексей Курильченко На данный момент неизвестно, когда будет восстановлено движение по трассе. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Пешеходный мост, рухнувший на Горьковском шоссе из-за въехавшего в него грузовика, подняли двумя подъемными кранами. Конструкцию приподняли над землей и развернули параллельно дороге. Кадры процедуры перемещения моста публикует телеканал «Звезда». На данный момент неизвестно, когда будет восстановлено движение по шоссе. Обрушение надземного пешеходного перехода произошло в результате серьезного ДТП. Авария случилась на 30-м километре Горьковского шоссе. Мост полностью перекрыл проезжую часть. В настоящее время движение по шоссе парализовано. Водитель фуры остался в сознании после дорожно-транспортного происшествия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика