В стране и мире В США неизвестные открыли стрельбу в институте Вирджинии Алексей Курильченко Сообщается о троих погибших и восьми пострадавших. © Видео: twitter, @IntelPointAlert © Фото: janay_reece, twitter Читайте нас на: На территории Технологического института Вирджинии в США неизвестный открыл стрельбу. На место выехали сотрудники полиции. Сообщается о нескольких пострадавших. «Полиция реагирует на стрельбу в районе Блэксбург, Вирджиния. 911 получил несколько сообщений о пострадавших. По неподтвержденным данным, стрельба произошла в кальянной», - сообщается в Twitter Intel Point ALERT. По данным блога, в результате стрельбы пострадали восемь человек, трое погибли. Стрельбу вели четыре человека. Ранее американские СМИ сообщили о гибели двух полицейских в результате стрельбы на территории Бриджуотерского колледжа в Вирджинии. Издание также сообщает, что погибшие являлись близкими друзьями. По словам губернатора штата Гленна Янгкина, подозреваемый в стрельбе уже задержана полицией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика