СМИ сообщили о гибели двух полицейских при стрельбе на территории колледжа в США
Сообщается, что стрельба произошла на территории Бриджуотерского колледжа в штате Вирджиния.
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Американские СМИ сообщили о гибели двух полицейских в результате стрельбы на территории Бриджуотерского колледжа в американском штате Вирджиния.
«Двое полицейских кампуса были застрелены на территории Бриджуотерского колледжа в Виргинии во вторник днем, говорится в сообщении колледжа для студентов и сотрудников», - пишет Washington Post.
Издание также сообщает, что погибшие являлись близкими друзьями. По словам губернатора штата Гленна Янгкина, подозреваемый в стрельбе уже задержана полицией.
Ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник открыл стрельбу вблизи здания школы на территории небольшого города Ричфилда в штате Миннесота. В результате инцидента один из школьников получил смертельные ранения.