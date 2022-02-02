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СМИ сообщили о гибели двух полицейских при стрельбе на территории колледжа в США

Алиса Кононенко
03:16 02.02.2022
Сообщается, что стрельба произошла на территории Бриджуотерского колледжа в штате Вирджиния.
СМИ сообщили о гибели двух полицейских при стрельбе на территории колледжа в США
© Фото: pexels.com
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Американские СМИ сообщили о гибели двух полицейских в результате стрельбы на территории Бриджуотерского колледжа в американском штате Вирджиния.

«Двое полицейских кампуса были застрелены на территории Бриджуотерского колледжа в Виргинии во вторник днем, говорится в сообщении колледжа для студентов и сотрудников», - пишет Washington Post. 

Издание также сообщает, что погибшие являлись близкими друзьями. По словам губернатора штата Гленна Янгкина, подозреваемый в стрельбе уже задержана полицией.

Ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник открыл стрельбу вблизи здания школы на территории небольшого города Ричфилда в штате Миннесота. В результате инцидента один из школьников получил смертельные ранения.  

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