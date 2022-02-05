За сутки в России госпитализированы 18 032 больных COVID-19

В Российской Федерации за минувшие сутки с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией были госпитализированы 18 032 человек. Сутками ранее, 4 февраля, этот показатель был на отметке 17 798 госпитализированных пациентов.

Количество выздоровевших также растет - их число составляет 60 507 человек. Данные приводит оперштаб России.

Также зафиксирован очередной антирекорд по выявленным случаям заражений. На 5 февраля этот показатель поднялся до уровня 177 282 человек.

Накануне в Роспотребнадзоре рассказали, когда ждать пик заболеваемости COVID-19. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Натальи Пшеничной «к середине февраля, а, возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось».