Госдеп усмотрел сближение РФ и КНР после совместного заявления двух стран

Представитель Государственного департамента США заявил, что совместное заявление лидеров двух стран - России и Китая - является важным сигналом для международного сообщества. Неназванный высокопоставленный чиновник предположил, что прошедшая встреча побудит Россию к «деэскалации ситуации на Украине».

«Это именно то, чего мировое сообщество ожидает от ответственных стран», - приводит его слова РИА Новости.

Также представитель американского министерства иностранных дел отметил, что совместное заявление лидеров России и Китая отражает подход на сближение, которого эти страны придерживаются на протяжении последнего времени.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем». Он также добавил, что

«Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем. Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер. Вместе работаем над укреплением центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций в мировых делах, стремимся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой - Устав ООН», - сообщается на сайте Президента России.

Российский лидер Владимир Путин назвал взаимоотношения России и Китая хорошим примером двустороннего взаимодействия, «которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживать друг друга в развитии».