Человек погиб при лобовом столкновении грузовиков под Нижним Новгородом

На трассе Нижний Новгород - Киров два грузовика столкнулись лоб в лоб. В результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали.

«По предварительной информации 5 февраля 2022 года около 7.30 утра, водитель большегруза на 133 км. автодороги Нижний Новгород-Киров, двигаясь в сторону областного центра не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "СКАНИЯ"», - сообщили в пресс-службе ГУВД по Нижегородской области.

Ранее в городском округе Балашиха грузовик, двигавшийся по трассе, допустил самопроизвольный подъем кузова, который зацепил конструкцию пешеходного моста и обрушил ее. Водитель чудом остался в живых.