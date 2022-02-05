Спасатель рассказал о первых мерах при падении на льду

Катание на льду относится к крайне травмоопасным занятиям и видам спорта. Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин дал советы по минимизации рисков для здоровья после вероятного падения.

Во-первых, спасатель советует использовать специальные поддерживающие стойки - «пингвинчики», если навыки катания на коньках посредственные.

«Если вы катаетесь на специально подготовленном катке, то вы должны владеть навыками катания. Если нет, стоит воспользоваться помощниками в виде "пингвинчиков". То же самое касается и детей. Если вы падаете на спину, ударяетесь затылком, головой, то это может привести к тяжелым последствиям: сотрясению мозга, возможно, повреждению кожного покрова», - рассказал спасатель Щетинин RT.

Также заслуженный спасатель дал рекомендации в случае падения за пределами населенного пункта и при отсутствии возможности оперативно прибегнуть к услугам скорой помощи.

«Если вы находитесь далеко от населенного пункта, нужно постараться человека перенести в помещение и приложить холод к голове, периодически убирая. Если получили повреждение, кровотечение, то наложить повязку и вызвать скорую помощь. Если повреждена конечность, в первую очередь, максимально не беспокоя ее, постараться убрать человека со льда или под него положить что-то теплое», - поделился советами спасатель.

Ранее добровольный спасатель Виталий Кузнецов рассказал об опасности хождения по льду даже в сильный мороз. Он отметил, что «лед становится безопасным не напрямую от отрицательных температур, а от того, что температура долгое время держится ниже нуля без перерыва». Толщина прозрачного льда пять-шесть сантиметров для пешеходов считается безопасной.