Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Спасатель рассказал о первых мерах при падении на льду

Марина Крижановская
10:09 05.02.2022
Также он призвал неопытных людей использовать специальные поддерживающие стойки - «пингвинчики».
Спасатель рассказал о первых мерах при падении на льду
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
Читайте нас на:

Катание на льду относится к крайне травмоопасным занятиям и видам спорта. Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин дал советы по минимизации рисков для здоровья после вероятного падения.

Во-первых, спасатель советует использовать специальные поддерживающие стойки - «пингвинчики», если навыки катания на коньках посредственные.

«Если вы катаетесь на специально подготовленном катке, то вы должны владеть навыками катания. Если нет, стоит воспользоваться помощниками в виде "пингвинчиков". То же самое касается и детей. Если вы падаете на спину, ударяетесь затылком, головой, то это может привести к тяжелым последствиям: сотрясению мозга, возможно, повреждению кожного покрова», - рассказал спасатель Щетинин RT.

Также заслуженный спасатель дал рекомендации в случае падения за пределами населенного пункта и при отсутствии возможности оперативно прибегнуть к услугам скорой помощи.

«Если вы находитесь далеко от населенного пункта, нужно постараться человека перенести в помещение и приложить холод к голове, периодически убирая. Если получили повреждение, кровотечение, то наложить повязку и вызвать скорую помощь. Если повреждена конечность, в первую очередь, максимально не беспокоя ее, постараться убрать человека со льда или под него положить что-то теплое», - поделился советами спасатель.

Ранее добровольный спасатель Виталий Кузнецов рассказал об опасности хождения по льду даже в сильный мороз. Он отметил, что «лед становится безопасным не напрямую от отрицательных температур, а от того, что температура долгое время держится ниже нуля без перерыва». Толщина прозрачного льда пять-шесть сантиметров для пешеходов считается безопасной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:30 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры демонтажа обрушившегося на Горьковском шоссе пешеходного моста
09:29 В стране и мире
Посольство РФ ответило на обвинения США в блокировке DeutscheWelle
07:48 В стране и мире
В результате схода снега на Сахалине погиб один человек
05:55 В стране и мире
Видео
Грузовик обрушил пешеходный мост на Горьковском шоссе в Подмосковье
07:21 В стране и мире
Метеоролог сообщил о приходе мартовского тепла в столицу
Популярное
Видео
В Москве найдено тело убитой мужем «Мисс Кузбасс - 2010»
Видео
Корреспондент «Звезды» показал учения Северного флота по ПВО с борта военного крейсера
Видео
Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в порт Тартус в Сирии
Шойгу приехал на переговоры с Лукашенко
Видео
Истребители ВВС Англии сопроводили российские ракетоносцы Ту-95 над северными морями
Путин рассказал о своих любимых видах спорта
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.