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В Роскосмосе сообщили о выведении на орбиту запущенных с Байконура спутников OneWeb

Ян Брацкий
21:43 27.12.2021
Это был первый запуск сразу 36 спутников OneWeb с космодрома Байконур, до этого на орбиту выводилось по 34 британских спутника связи.
В Роскосмосе сообщили о выведении на орбиту запущенных с Байконура спутников OneWeb
© Фото: Роскосмос
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Все 36 британских спутников связи OneWeb выведены на целевые орбиты. Их запуск состоялся сегодня, 27 декабря, с космодрома Байконур.

«Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты», - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Ракета «Союз-2.1б» оторвалась от стартового стола космодрома в 16:10 по московскому времени. Выводимые на орбиту спутники отделялись от разгонного блока в несколько этапов. Сейчас число космических аппаратов OneWeb на околоземной орбите увеличилось до 394.

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