В стране и мире В Роскосмосе сообщили о выведении на орбиту запущенных с Байконура спутников OneWeb Ян Брацкий Это был первый запуск сразу 36 спутников OneWeb с космодрома Байконур, до этого на орбиту выводилось по 34 британских спутника связи. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Все 36 британских спутников связи OneWeb выведены на целевые орбиты. Их запуск состоялся сегодня, 27 декабря, с космодрома Байконур. «Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты», - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter. Ракета «Союз-2.1б» оторвалась от стартового стола космодрома в 16:10 по московскому времени. Выводимые на орбиту спутники отделялись от разгонного блока в несколько этапов. Сейчас число космических аппаратов OneWeb на околоземной орбите увеличилось до 394. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика