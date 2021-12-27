В Роскосмосе сообщили о выведении на орбиту запущенных с Байконура спутников OneWeb
Это был первый запуск сразу 36 спутников OneWeb с космодрома Байконур, до этого на орбиту выводилось по 34 британских спутника связи.
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Все 36 британских спутников связи OneWeb выведены на целевые орбиты. Их запуск состоялся сегодня, 27 декабря, с космодрома Байконур.
«Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты», - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.
Ракета «Союз-2.1б» оторвалась от стартового стола космодрома в 16:10 по московскому времени. Выводимые на орбиту спутники отделялись от разгонного блока в несколько этапов. Сейчас число космических аппаратов OneWeb на околоземной орбите увеличилось до 394.