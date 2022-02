В стране и мире Украинская снайперша похвасталась британским СМИ убийствами людей в Донбассе Алиса Кононенко Британский таблоид The Sun опубликовал интервью с украинской женщиной-добровольцем, которая приехала в Донбасс «убивать людей». © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Британский таблоид The Sun опубликовал интервью с украинской женщиной-добровольцем Еленой Белозерской, а также выложил видеозапись на которой снайпер стреляет в людей - вероятнее всего это ополченцы Донбасса. «Ветеран - доброволец Елена, на счету которой как минимум 10 подтвержденных убийств, сказала The Sun, что без колебаний убьет снова, если войска Владимира Путина вторгнутся, и не испытывает угрызений совести», - говорится в статье. На видеозаписи, опубликованной в газете видно местность через оптический прицел винтовки, затем в поле зрения появляется несколько человек и снайпер производит в их сторону несколько выстрелов. Как сообщает The Sun, эти кадры были сняты в 2017 году в Донбассе, на них изображено как Елена Белозерская стреляет по неким «русским сепаратистам». «Моральные страдания по поводу убийства человека придумали люди, далекие от войны. Вооруженный враг - это не человек, а цель», - цитирует The Sun слова Белозерской. Отмечается, что у женщины есть муж, который является резервистом украинской армии, как и она в данный момент. По утверждению таблоида, после публикации видеозаписи с убийствами, Белозерская стала национальным героем на Украине. «Когда враг ползет к нашей позиции, чтобы убить меня, думает ли он о том, что у меня есть муж, родители или дети? - конечно, нет. Эти вещи для книг и фильмов. Любой, кто думает в таком духе в бою, уже все равно что мертв», - считает снайперша. Ранее глава Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что обстрел республик Донбасса вызван в том числе поставками вооружения Украине со стороны западных партнеров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика