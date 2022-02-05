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Украинская снайперша похвасталась британским СМИ убийствами людей в Донбассе

Алиса Кононенко
00:07 05.02.2022
Британский таблоид The Sun опубликовал интервью с украинской женщиной-добровольцем, которая приехала в Донбасс «убивать людей».
Украинская снайперша похвасталась британским СМИ убийствами людей в Донбассе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Британский таблоид The Sun опубликовал интервью с украинской женщиной-добровольцем Еленой Белозерской, а также выложил видеозапись на которой снайпер стреляет в людей - вероятнее всего это ополченцы Донбасса.

«Ветеран - доброволец Елена, на счету которой как минимум 10 подтвержденных убийств, сказала The Sun, что без колебаний убьет снова, если войска Владимира Путина вторгнутся, и не испытывает угрызений совести», - говорится в статье. 

На видеозаписи, опубликованной в газете видно местность через оптический прицел винтовки, затем в поле зрения появляется несколько человек и снайпер производит в их сторону несколько выстрелов. Как сообщает The Sun, эти кадры были сняты в 2017 году в Донбассе, на них изображено как Елена Белозерская стреляет по неким «русским сепаратистам».

«Моральные страдания по поводу убийства человека придумали люди, далекие от войны. Вооруженный враг - это не человек, а цель», - цитирует The Sun слова Белозерской.

Отмечается, что у женщины есть муж, который является резервистом украинской армии, как и она в данный момент. По утверждению таблоида, после публикации видеозаписи с убийствами, Белозерская стала национальным героем на Украине.

«Когда враг ползет к нашей позиции, чтобы убить меня, думает ли он о том, что у меня есть муж, родители или дети? - конечно, нет. Эти вещи для книг и фильмов. Любой, кто думает в таком духе в бою, уже все равно что мертв», - считает снайперша.

Ранее глава Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что обстрел республик Донбасса вызван в том числе поставками вооружения Украине со стороны западных партнеров. 

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