Посол России сообщил о планах развития военного сотрудничества в Никарагуа

Посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов заявил о планах развития с Никарагуа сотрудничества во многих областях, в том числе в военной. По его словам, они являются запланированными и не зависящими от внешних обстоятельств.

«Независимо от нынешней политической обстановки в мире и конъюнктурных всплесков напряженности, провоцируемых коллективным Западом в отношениях с Россией, на плановой основе предусматривается наращивание российско-никарагуанского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах, а также в военной области», - цитирует посла РИА Новости.

Хохоликов отметил, что в Никарагуа постоянно находится небольшая группа российских специалистов, занятая обслуживанием военной техники и обучением местных военнослужащих.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Никарагуа Даниэлем Ортегой. Российский лидер поздравил президента республики с переизбранием и вступлением в должность. Путин также подтвердил неизменную поддержку Никарагуа в деле обеспечения суверенитета Республики.