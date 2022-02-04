Путин прибыл в Китай для участия в открытии ОИ-2022 и встречи с Си Цзиньпином

Глава российского государства Владимир Путин прилетел в Китайскую Народную Республику для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Также в программе российского лидера встреча с главой Китая, генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином.

В планах президента Путина проведение полноформатных переговоров с китайским коллегой. Планируется обсуждение, как сообщает РИА Новости, международной проблематики, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности. Также на повестке дня стоит обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, космоса, а также по инвестициям.

Накануне китайская сторона выразила поддержку позиции России в отношениях с НАТО. Об этом сообщал Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе состоявшихся переговоров в Пекине. Он заявил, что «российская сторона проинформировала о последних событиях в отношениях Россия - США и Россия - НАТО, подчеркнув принципиальную позицию неразделимости безопасности и Китай это понимает и поддерживает».