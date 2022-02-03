Китай выразил поддержку позиции России в отношениях с НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров в Пекине проинформировал своего китайского коллегу Вана И о ситуации РФ в отношениях с США и НАТО. Китайская сторона выразила поддержку и понимание позиции Кремля. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Китая.

«Российская сторона проинформировала о последних событиях в отношениях Россия - США и Россия - НАТО, подчеркнув принципиальную позицию неразделимости безопасности. Китай это понимает и поддерживает», - говорится в сообщении на сайте китайского МИД.

Также стороны обсудили представляющие взаимный интерес вопросы, такие как ситуации на Украине, в Афганистане, на Корейском полуострове, а также сотрудничество в рамках БРИКС.

В сентябре прошлого года постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, комментируя выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее, заявил, что Пекин готов сотрудничать с Москвой по вопросам обеспечения глобального мира и развития. По его словам, Китай готов на тесное сотрудничество с РФ.