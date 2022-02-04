Нуланд заявила о готовности США быть полезными в мирном урегулировании в Донбассе
Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты изъявляют готовность поддержать «серьезное возвращение к переговорам» на юго-востоке Украины в Донбассе.
Американская сторона сообщила, что готова «быть полезной», если сейчас это необходимо.
«Мы готовы поддержать серьезное возвращение к переговорам. Но в последние несколько лет это были переговоры в стиле театра кабуки. Так что, если мы сейчас можем быть полезными, то мы готовы быть полезными», - сообщила Нуланд в интервью ТАСС.
Несколькими днями ранее Виктория Нуланд заявляла о бессмысленности введения новых превентивных санкций против России. По ее словам, политика «сдерживания» является более эффективной в том случае, если точно не известно, что конкретно США планируют делать.