В стране и мире Нуланд заявила о готовности США быть полезными в мирном урегулировании в Донбассе Марина Крижановская США готовы «быть полезными», если сейчас это необходимо. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты изъявляют готовность поддержать «серьезное возвращение к переговорам» на юго-востоке Украины в Донбассе. Американская сторона сообщила, что готова «быть полезной», если сейчас это необходимо. «Мы готовы поддержать серьезное возвращение к переговорам. Но в последние несколько лет это были переговоры в стиле театра кабуки. Так что, если мы сейчас можем быть полезными, то мы готовы быть полезными», - сообщила Нуланд в интервью ТАСС. Несколькими днями ранее Виктория Нуланд заявляла о бессмысленности введения новых превентивных санкций против России. По ее словам, политика «сдерживания» является более эффективной в том случае, если точно не известно, что конкретно США планируют делать. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика