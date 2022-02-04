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В Алтайском крае столкнулись два автомобиля и автобус

Марина Крижановская
08:25 04.02.2022
В дорожно-транспортном происшествии при участии двух автомобилей и пассажирского автобуса погиб один из водителей.
© Видео: ДТП 22 | Барнаул и Алтайский край, ВКонтакте © Фото: ДТП 22 | Барнаул и Алтайский край, ВКонтакте
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В Алтайском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Сообщается, что два автомобиля и пассажирский автобус попали в аварию, после чего вспыхнули. Погиб один из водителей.

Трагедия произошла утром 4 февраля на 36-ом километре автодороги Бийск-Белокуриха. Сообщается о местодействии между селом Точильным и селом Смоленским. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю.

«Между Точильным и Смоленском. ДТП. Три автомобиля», - сообщает очевидец.

Ранее в Москве на съезде с МКАД опрокинулся бензовоз. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 43-м километре кольцевой автодороги - на съезде с внутренней стороны дороги на улицу Академика Варги.

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