Бензовоз опрокинулся на съезде с МКАД

В столице на 43-м километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие. На съезде с внутренней стороны дороги на улицу Академика Варги опрокинулся бензовоз.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы Москвы. В связи с аварией съезд на некоторое время перекрыт. Об этом сообщил Дептранс города в своем Telegram-канале.

Несколько дней назад на 102-м километре внешней стороны МКАД водитель такси совершил наезд на двух человек, ожидавших погрузку своего автомобиля на эвакуатор. В результате случившегося мужчины получили серьезные повреждения.